سعر ZyfAI (ZFI)
سعر ZyfAI (ZFI) المباشر لليوم هو USD 0.01577654. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M. يتم تحديث سعر ZFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZyfAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ZyfAI خلال اليوم هو -2.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.52M
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خلال اليوم، كان سعر ZyfAI مقابل USD هو $ -0.00035535629316343 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZyfAI مقابل USD هو $ +0.0270082895 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZyfAI مقابل USD هو $ +0.0299024658 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZyfAI مقابل USD هو $ +0.005083459985573659 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00035535629316343
|-2.20%
|30 يوم
|$ +0.0270082895
|+171.19%
|60 يوم
|$ +0.0299024658
|+189.54%
|90 يوم
|$ +0.005083459985573659
|+47.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZyfAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-2.20%
-45.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated.
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