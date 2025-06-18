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سعر ZyfAI (ZFI) المباشر لليوم هو USD 0.01577654 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M . يتم تحديث سعر ZFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZyfAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ZyfAI خلال اليوم هو -2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 95.52M

أداء سعر ZyfAI (ZFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZyfAI مقابل USD هو $ -0.00035535629316343 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZyfAI مقابل USD هو $ +0.0270082895 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZyfAI مقابل USD هو $ +0.0299024658 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZyfAI مقابل USD هو $ +0.005083459985573659 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00035535629316343 -2.20% 30 يوم $ +0.0270082895 +171.19% 60 يوم $ +0.0299024658 +189.54% 90 يوم $ +0.005083459985573659 +47.54%

تحليل سعر ZyfAI (ZFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZyfAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01462616$ 0.01462616 $ 0.01462616 24 ساعة مرتفع $ 0.01618423$ 0.01618423 $ 0.01618423 عالية طوال الوقت $ 0.066037$ 0.066037 $ 0.066037 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -2.20% تغير السعر (7 أيام) -45.35%

معلومات سوق ZyfAI (ZFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: