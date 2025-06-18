سعر Zeus (SN18)
سعر Zeus (SN18) المباشر لليوم هو USD 2.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.38M. يتم تحديث سعر SN18 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zeus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Zeus خلال اليوم هو -7.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.17M
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خلال اليوم، كان سعر Zeus مقابل USD هو $ -0.153642324318253 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zeus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zeus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zeus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.153642324318253
|-7.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zeus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.19%
-7.04%
-25.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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