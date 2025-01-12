سعر Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)
سعر Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) المباشر لليوم هو USD 0.988137. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zephyr Protocol Stable Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 808.37
- تغيير سعر Zephyr Protocol Stable Dollar خلال اليوم هو +1.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zephyr Protocol Stable Dollar مقابل USD هو $ +0.01268827 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zephyr Protocol Stable Dollar مقابل USD هو $ -0.0212468229 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zephyr Protocol Stable Dollar مقابل USD هو $ -0.0312771052 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zephyr Protocol Stable Dollar مقابل USD هو $ -0.0268807470870159 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01268827
|+1.30%
|30 يوم
|$ -0.0212468229
|-2.15%
|60 يوم
|$ -0.0312771052
|-3.16%
|90 يوم
|$ -0.0268807470870159
|-2.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zephyr Protocol Stable Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
+1.30%
+0.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity.
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