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سعر Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) المباشر لليوم هو USD 0.988137 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zephyr Protocol Stable Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 808.37 - تغيير سعر Zephyr Protocol Stable Dollar خلال اليوم هو +1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zephyr Protocol Stable Dollar مقابل USD هو $ +0.01268827 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zephyr Protocol Stable Dollar مقابل USD هو $ -0.0212468229 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zephyr Protocol Stable Dollar مقابل USD هو $ -0.0312771052 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zephyr Protocol Stable Dollar مقابل USD هو $ -0.0268807470870159 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01268827 +1.30% 30 يوم $ -0.0212468229 -2.15% 60 يوم $ -0.0312771052 -3.16% 90 يوم $ -0.0268807470870159 -2.64%

تحليل سعر Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zephyr Protocol Stable Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.972657$ 0.972657 $ 0.972657 24 ساعة مرتفع $ 0.998663$ 0.998663 $ 0.998663 عالية طوال الوقت $ 863.93$ 863.93 $ 863.93 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) +1.30% تغير السعر (7 أيام) +0.68%

معلومات سوق Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: