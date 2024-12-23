سعر Zenon (ZNN)
سعر Zenon (ZNN) المباشر لليوم هو USD 0.926709. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.03M. يتم تحديث سعر ZNN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zenon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 501.99
- تغيير سعر Zenon خلال اليوم هو -1.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.90M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZNN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZNN.
خلال اليوم، كان سعر Zenon مقابل USD هو $ -0.0183450198924425 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenon مقابل USD هو $ -0.1236826606 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenon مقابل USD هو $ +0.1132643200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenon مقابل USD هو $ -0.448486820698941 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0183450198924425
|-1.94%
|30 يوم
|$ -0.1236826606
|-13.34%
|60 يوم
|$ +0.1132643200
|+12.22%
|90 يوم
|$ -0.448486820698941
|-32.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-1.94%
-28.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZNN إلى AUD
A$1.47346731
|1 ZNN إلى GBP
￡0.73210011
|1 ZNN إلى EUR
€0.88037355
|1 ZNN إلى USD
$0.926709
|1 ZNN إلى MYR
RM4.15165632
|1 ZNN إلى TRY
₺32.61088971
|1 ZNN إلى JPY
¥144.90948633
|1 ZNN إلى RUB
₽95.22861684
|1 ZNN إلى INR
₹78.770265
|1 ZNN إلى IDR
Rp14,946.91726227
|1 ZNN إلى PHP
₱54.3051474
|1 ZNN إلى EGP
￡E.47.11388556
|1 ZNN إلى BRL
R$5.63439072
|1 ZNN إلى CAD
C$1.32519387
|1 ZNN إلى BDT
৳110.26910391
|1 ZNN إلى NGN
₦1,432.31216331
|1 ZNN إلى UAH
₴38.69936784
|1 ZNN إلى VES
Bs47.262159
|1 ZNN إلى PKR
Rs256.84666644
|1 ZNN إلى KZT
₸484.67807409
|1 ZNN إلى THB
฿31.77685161
|1 ZNN إلى TWD
NT$30.23851467
|1 ZNN إلى CHF
Fr0.82477101
|1 ZNN إلى HKD
HK$7.20052893
|1 ZNN إلى MAD
.د.م9.28562418