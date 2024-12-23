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سعر Zenon (ZNN) المباشر لليوم هو USD 0.926709 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.03M . يتم تحديث سعر ZNN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zenon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 501.99 - تغيير سعر Zenon خلال اليوم هو -1.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.90M

أداء سعر Zenon (ZNN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zenon مقابل USD هو $ -0.0183450198924425 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenon مقابل USD هو $ -0.1236826606 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenon مقابل USD هو $ +0.1132643200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenon مقابل USD هو $ -0.448486820698941 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0183450198924425 -1.94% 30 يوم $ -0.1236826606 -13.34% 60 يوم $ +0.1132643200 +12.22% 90 يوم $ -0.448486820698941 -32.61%

تحليل سعر Zenon (ZNN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.911649$ 0.911649 $ 0.911649 24 ساعة مرتفع $ 0.955147$ 0.955147 $ 0.955147 عالية طوال الوقت $ 5.53$ 5.53 $ 5.53 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -1.94% تغير السعر (7 أيام) -28.27%

معلومات سوق Zenon (ZNN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: