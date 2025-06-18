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سعر ZEAL (ZEAL) المباشر لليوم هو USD 0.147174 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.52M . يتم تحديث سعر ZEAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZEAL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ZEAL خلال اليوم هو +2.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.10M

أداء سعر ZEAL (ZEAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZEAL مقابل USD هو $ +0.00378489 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZEAL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZEAL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZEAL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00378489 +2.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZEAL (ZEAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZEAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.106012$ 0.106012 $ 0.106012 24 ساعة مرتفع $ 0.163817$ 0.163817 $ 0.163817 عالية طوال الوقت $ 0.199965$ 0.199965 $ 0.199965 تغير السعر (1 ساعة) -1.94% تغير السعر (1يوم) +2.64% تغير السعر (7 أيام) +133.48%

معلومات سوق ZEAL (ZEAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: