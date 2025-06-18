سعر ZEAL (ZEAL)
سعر ZEAL (ZEAL) المباشر لليوم هو USD 0.147174. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.52M. يتم تحديث سعر ZEAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZEAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ZEAL خلال اليوم هو +2.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 51.10M
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خلال اليوم، كان سعر ZEAL مقابل USD هو $ +0.00378489 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZEAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZEAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZEAL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00378489
|+2.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZEAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.94%
+2.64%
+133.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.
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