سعر ZEAL اليوم

السعر المباشر لمشروع ZEAL (ZEAL) اليوم هو $ 0.005054، مع تغير بنسبة 4.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEAL الحالي إلى USD هو $ 0.005054 لكل ZEAL.

يحتل ZEAL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,212,969، مع عرض متداول قدره 240.00M ZEAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEAL بين $ 0.00499521 (أدنى) و$ 0.00531678 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.199965، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00433067.

على المدى القصير، تحرك ZEAL بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-11.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ZEAL (ZEAL)

القيمة السوقية $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M إمداد دورة التداول 240.00M 240.00M 240.00M إجمالي العرض 240,000,000.0 240,000,000.0 240,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZEAL هي $ 1.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZEAL يبلغ 240.00M، مع إجمالي عرض 240000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.21M.