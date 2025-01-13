سعر ZAZA (ZAZA)
سعر ZAZA (ZAZA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.74K. يتم تحديث سعر ZAZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZAZA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.96
- تغيير سعر ZAZA خلال اليوم هو +0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ZAZA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZAZA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZAZA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZAZA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.35%
|30 يوم
|$ 0
|-17.99%
|60 يوم
|$ 0
|-2.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZAZA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
+0.35%
-12.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WHAT IS ZAZAAAA?! Don’t be narc. Become one with ZaZa. Lighter flick, burn, toque and blow that ZaZa smoke right into a non ZaZa’s face. OK, BUT WHO IS ZAZA? Big brain legends are one with zaza. They love zaza. Legens burn the zaza and guess what..now the world iz better. Be like legens. Bob Marley, Snoop Dogg, Elon Musk, allegedly Steve Jobs. All legens! I’M STILL SCROLLING AND DONT UNDERSTAND. PLS HELP!!! Zaza iz golden era. Not inteligent to miss golden eras. Only narcs miss golden eras. Dont be narc. Dont be a beta Kevin or mawkish Karen and sure as shit dont be a Kamabla. Be prosperous Chad. That is the Zaza way. Look, Zaza even maked steps!..
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