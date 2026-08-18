سعر Yorozu اليوم

السعر المباشر لمشروع Yorozu (YORO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YORO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YORO.

يحتل Yorozu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,279.58، مع عرض متداول قدره 946.16M YORO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YORO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00286821، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YORO بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و-17.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Yorozu (YORO)

القيمة السوقية $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K إمداد دورة التداول 946.16M 946.16M 946.16M إجمالي العرض 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106

القيمة السوقية الحالية لـ Yorozu هي $ 14.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YORO يبلغ 946.16M، مع إجمالي عرض 946159236.2321106. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.09K.