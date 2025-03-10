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سعر Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) المباشر لليوم هو USD 2,142.87 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.52M . يتم تحديث سعر YAYSTONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yay StakeStone Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.93K - تغيير سعر Yay StakeStone Ether خلال اليوم هو -5.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64K

أداء سعر Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yay StakeStone Ether مقابل USD هو $ -113.723371206146 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yay StakeStone Ether مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yay StakeStone Ether مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yay StakeStone Ether مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -113.723371206146 -5.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yay StakeStone Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,080.77$ 2,080.77 $ 2,080.77 24 ساعة مرتفع $ 2,271.67$ 2,271.67 $ 2,271.67 عالية طوال الوقت $ 2,951.16$ 2,951.16 $ 2,951.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -5.03% تغير السعر (7 أيام) -15.73%

معلومات سوق Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: