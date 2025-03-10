سعر Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)
سعر Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) المباشر لليوم هو USD 2,142.87. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.52M. يتم تحديث سعر YAYSTONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yay StakeStone Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.93K
- تغيير سعر Yay StakeStone Ether خلال اليوم هو -5.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64K
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خلال اليوم، كان سعر Yay StakeStone Ether مقابل USD هو $ -113.723371206146 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yay StakeStone Ether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yay StakeStone Ether مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yay StakeStone Ether مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -113.723371206146
|-5.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yay StakeStone Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-5.03%
-15.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!
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