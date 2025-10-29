سعر Yala Stablecoin المباشر اليوم هو 0.999676 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Yala Stablecoin المباشر اليوم هو 0.999676 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي YU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر YU بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن YU

معلومات سعر YU

الوثيقة البيضاء لـ YU

الموقع الرسمي لـ YU

اقتصاد توكن YU

توقعات سعر YU

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Yala Stablecoin

سعر Yala Stablecoin (YU)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 YU إلى USD:

$0.999633
$0.999633$0.999633
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Yala Stablecoin (YU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:31:48 (UTC+8)

معلومات سعر Yala Stablecoin (YU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.999457
$ 0.999457$ 0.999457
24 ساعة منخفض
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 ساعة مرتفع

$ 0.999457
$ 0.999457$ 0.999457

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0.109976
$ 0.109976$ 0.109976

+0.00%

-0.01%

+0.01%

+0.01%

سعر Yala Stablecoin (YU) في الوقت الحقيقي هو $0.999676. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YU بين أدنى سعر $ 0.999457 وأعلى سعر $ 1.001، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYU على الإطلاق هو $ 1.008، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.109976.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YU +0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.01% على مدار 24 ساعة، و +0.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yala Stablecoin (YU)

$ 125.87M
$ 125.87M$ 125.87M

--
----

$ 125.87M
$ 125.87M$ 125.87M

125.92M
125.92M 125.92M

125,918,809.0227472
125,918,809.0227472 125,918,809.0227472

القيمة السوقية الحالية لـ Yala Stablecoin هي $ 125.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YU يبلغ 125.92M، مع إجمالي عرض 125918809.0227472. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.87M.

سجل سعر Yala Stablecoin (YU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yala Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0001937105279347 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yala Stablecoin مقابل USD هو $ +0.0000647790 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yala Stablecoin مقابل USD هو $ +0.0000601804 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yala Stablecoin مقابل USD هو $ +0.0004943530251585 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001937105279347-0.01%
30 يوم$ +0.0000647790+0.01%
60 يوم$ +0.0000601804+0.01%
90 يوم$ +0.0004943530251585+0.05%

ما هو Yala Stablecoin ( YU )

$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs.

Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Yala Stablecoin (YU)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Yala Stablecoin (USD)

كم ستكون قيمة Yala Stablecoin (YU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Yala Stablecoin (YU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Yala Stablecoin.

تحقق الآن من توقعات سعر Yala Stablecoin!

عملة YU إلى العملات المحلية

توكنوميكس Yala Stablecoin (YU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Yala Stablecoin (YU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس YU والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Yala Stablecoin (YU)

كم يساوي Yala Stablecoin (YU) اليوم؟
سعر YU المباشر في USD هو USD 0.999676، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر YU إلى USD الحالي؟
سعر YU إلى USD الحالي هو $ 0.999676. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Yala Stablecoin ؟
القيمة السوقية لعملة YU هي $ 125.87M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن YU؟
العرض المتداول لتوكن YU هو 125.92M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ YU؟
حقق YU سعرًا قياسيًا قدره 1.008 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ YU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.109976 YU.
ما هو حجم تداول YU؟
حجم تداول YU المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع YU هذا العام؟
قد يرتفع YU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر YU لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:31:48 (UTC+8)

تحديثات Yala Stablecoin (YU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,308.45
$113,308.45$113,308.45

-1.16%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,018.67
$4,018.67$4,018.67

-1.90%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04317
$0.04317$0.04317

-7.04%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.71
$194.71$194.71

-2.10%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3301
$3.3301$3.3301

-13.66%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,018.67
$4,018.67$4,018.67

-1.90%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,308.45
$113,308.45$113,308.45

-1.16%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.71
$194.71$194.71

-2.10%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6322
$2.6322$2.6322

-0.14%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19384
$0.19384$0.19384

-2.96%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05000
$0.05000$0.05000

+2,400.00%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000048
$0.000000000000000000000048$0.000000000000000000000048

+336.36%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002390
$0.00002390$0.00002390

+267.69%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.177
$2.177$2.177

+190.26%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000140
$0.0000000140$0.0000000140

+62.79%