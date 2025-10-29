معلومات سعر Yala Stablecoin (YU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.999457 $ 0.999457 $ 0.999457 24 ساعة منخفض $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.999457$ 0.999457 $ 0.999457 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 أدنى سعر $ 0.109976$ 0.109976 $ 0.109976 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

سعر Yala Stablecoin (YU) في الوقت الحقيقي هو $0.999676. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YU بين أدنى سعر $ 0.999457 وأعلى سعر $ 1.001، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYU على الإطلاق هو $ 1.008، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.109976.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YU +0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.01% على مدار 24 ساعة، و +0.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yala Stablecoin (YU)

القيمة السوقية $ 125.87M$ 125.87M $ 125.87M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 125.87M$ 125.87M $ 125.87M إمداد دورة التداول 125.92M 125.92M 125.92M إجمالي العرض 125,918,809.0227472 125,918,809.0227472 125,918,809.0227472

القيمة السوقية الحالية لـ Yala Stablecoin هي $ 125.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YU يبلغ 125.92M، مع إجمالي عرض 125918809.0227472. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.87M.