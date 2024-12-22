شعار XT Stablecoin XTUSD

سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

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مخطط سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) المباشر

$0.998356
$0.998356$0.998356
0.00%(1D)

سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) لليوم

سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998523. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.78M. يتم تحديث سعر XTUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XT Stablecoin XTUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.44M
- تغيير سعر XT Stablecoin XTUSD خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 32.80M

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أداء سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0005680738373966 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0006459445 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0009589814 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0022222345041825 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0005680738373966-0.05%
30 يوم$ -0.0006459445-0.06%
60 يوم$ -0.0009589814-0.09%
90 يوم$ -0.0022222345041825-0.22%

تحليل سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XT Stablecoin XTUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.994297
$ 0.994297$ 0.994297

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 42.29
$ 42.29$ 42.29

+0.22%

-0.05%

-0.15%

معلومات سوق XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 32.78M
$ 32.78M$ 32.78M

$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M

32.80M
32.80M 32.80M

ما هو XT Stablecoin XTUSD ( XTUSD )

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المصدر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

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عملة XTUSD إلى العملات المحلية

1 XTUSD إلى AUD
A$1.58765157
1 XTUSD إلى GBP
0.78883317
1 XTUSD إلى EUR
0.94859685
1 XTUSD إلى USD
$0.998523
1 XTUSD إلى MYR
RM4.4933535
1 XTUSD إلى TRY
35.01820161
1 XTUSD إلى JPY
¥156.20893812
1 XTUSD إلى RUB
102.63817917
1 XTUSD إلى INR
84.81454362
1 XTUSD إلى IDR
Rp16,105.20742269
1 XTUSD إلى PHP
58.74310809
1 XTUSD إلى EGP
￡E.50.80485024
1 XTUSD إلى BRL
R$6.07101984
1 XTUSD إلى CAD
C$1.42788789
1 XTUSD إلى BDT
118.83422223
1 XTUSD إلى NGN
1,543.30716357
1 XTUSD إلى UAH
41.70830571
1 XTUSD إلى VES
Bs50.924673
1 XTUSD إلى PKR
Rs276.82053129
1 XTUSD إلى KZT
522.23751423
1 XTUSD إلى THB
฿34.19941275
1 XTUSD إلى TWD
NT$32.58180549
1 XTUSD إلى CHF
Fr0.88868547
1 XTUSD إلى HKD
HK$7.75852371
1 XTUSD إلى MAD
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