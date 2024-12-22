سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)
سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998523. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.78M. يتم تحديث سعر XTUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XT Stablecoin XTUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.44M
- تغيير سعر XT Stablecoin XTUSD خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 32.80M
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خلال اليوم، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0005680738373966 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0006459445 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0009589814 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0022222345041825 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005680738373966
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0006459445
|-0.06%
|60 يوم
|$ -0.0009589814
|-0.09%
|90 يوم
|$ -0.0022222345041825
|-0.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XT Stablecoin XTUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-0.05%
-0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 XTUSD إلى AUD
A$1.58765157
|1 XTUSD إلى GBP
￡0.78883317
|1 XTUSD إلى EUR
€0.94859685
|1 XTUSD إلى USD
$0.998523
|1 XTUSD إلى MYR
RM4.4933535
|1 XTUSD إلى TRY
₺35.01820161
|1 XTUSD إلى JPY
¥156.20893812
|1 XTUSD إلى RUB
₽102.63817917
|1 XTUSD إلى INR
₹84.81454362
|1 XTUSD إلى IDR
Rp16,105.20742269
|1 XTUSD إلى PHP
₱58.74310809
|1 XTUSD إلى EGP
￡E.50.80485024
|1 XTUSD إلى BRL
R$6.07101984
|1 XTUSD إلى CAD
C$1.42788789
|1 XTUSD إلى BDT
৳118.83422223
|1 XTUSD إلى NGN
₦1,543.30716357
|1 XTUSD إلى UAH
₴41.70830571
|1 XTUSD إلى VES
Bs50.924673
|1 XTUSD إلى PKR
Rs276.82053129
|1 XTUSD إلى KZT
₸522.23751423
|1 XTUSD إلى THB
฿34.19941275
|1 XTUSD إلى TWD
NT$32.58180549
|1 XTUSD إلى CHF
Fr0.88868547
|1 XTUSD إلى HKD
HK$7.75852371
|1 XTUSD إلى MAD
.د.م10.00520046