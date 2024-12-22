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سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998523 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.78M . يتم تحديث سعر XTUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XT Stablecoin XTUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.44M - تغيير سعر XT Stablecoin XTUSD خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 32.80M

أداء سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0005680738373966 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0006459445 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0009589814 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XT Stablecoin XTUSD مقابل USD هو $ -0.0022222345041825 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0005680738373966 -0.05% 30 يوم $ -0.0006459445 -0.06% 60 يوم $ -0.0009589814 -0.09% 90 يوم $ -0.0022222345041825 -0.22%

تحليل سعر XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XT Stablecoin XTUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994297$ 0.994297 $ 0.994297 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 42.29$ 42.29 $ 42.29 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.15%

معلومات سوق XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: