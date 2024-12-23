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سعر XMON (XMON) المباشر لليوم هو USD 701.39 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M . يتم تحديث سعر XMON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XMON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.01K - تغيير سعر XMON خلال اليوم هو -2.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.52K

أداء سعر XMON (XMON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XMON مقابل USD هو $ -16.4268306761524 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XMON مقابل USD هو $ -67.9703722590 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XMON مقابل USD هو $ +797.2411157320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XMON مقابل USD هو $ +241.4723025031933 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -16.4268306761524 -2.28% 30 يوم $ -67.9703722590 -9.69% 60 يوم $ +797.2411157320 +113.67% 90 يوم $ +241.4723025031933 +52.50%

تحليل سعر XMON (XMON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XMON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 681.0$ 681.0 $ 681.0 24 ساعة مرتفع $ 745.75$ 745.75 $ 745.75 عالية طوال الوقت $ 86,227$ 86,227 $ 86,227 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) -2.28% تغير السعر (7 أيام) -30.95%

معلومات سوق XMON (XMON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: