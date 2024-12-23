سعر XMON (XMON)
سعر XMON (XMON) المباشر لليوم هو USD 701.39. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M. يتم تحديث سعر XMON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XMON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.01K
- تغيير سعر XMON خلال اليوم هو -2.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.52K
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خلال اليوم، كان سعر XMON مقابل USD هو $ -16.4268306761524 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XMON مقابل USD هو $ -67.9703722590 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XMON مقابل USD هو $ +797.2411157320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XMON مقابل USD هو $ +241.4723025031933 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -16.4268306761524
|-2.28%
|30 يوم
|$ -67.9703722590
|-9.69%
|60 يوم
|$ +797.2411157320
|+113.67%
|90 يوم
|$ +241.4723025031933
|+52.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XMON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
-2.28%
-30.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
0xmons is a NFT platform for summoning neural net generated pixel monsters.
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