سعر xFUND (XFUND)
سعر xFUND (XFUND) المباشر لليوم هو USD 304.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.03M. يتم تحديث سعر XFUND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xFUND الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.82K
- تغيير سعر xFUND خلال اليوم هو -4.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.97K
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خلال اليوم، كان سعر xFUND مقابل USD هو $ -14.5118550348366 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xFUND مقابل USD هو $ -64.0868818600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xFUND مقابل USD هو $ +51.3820640010 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xFUND مقابل USD هو $ -8.2228369212262 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -14.5118550348366
|-4.55%
|30 يوم
|$ -64.0868818600
|-21.07%
|60 يوم
|$ +51.3820640010
|+16.89%
|90 يوم
|$ -8.2228369212262
|-2.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر xFUND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-4.55%
-23.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products. Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet.
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