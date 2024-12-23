شعار xFUND

سعر xFUND (XFUND)

USD

مخطط سعر xFUND (XFUND) المباشر

$304.13
$304.13$304.13
-4.50%(1D)

سعر xFUND (XFUND) لليوم

سعر xFUND (XFUND) المباشر لليوم هو USD 304.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.03M. يتم تحديث سعر XFUND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xFUND الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.82K
- تغيير سعر xFUND خلال اليوم هو -4.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.97K

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XFUND مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XFUND.

أداء سعر xFUND (XFUND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر xFUND مقابل USD هو $ -14.5118550348366 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xFUND مقابل USD هو $ -64.0868818600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xFUND مقابل USD هو $ +51.3820640010 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xFUND مقابل USD هو $ -8.2228369212262 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -14.5118550348366-4.55%
30 يوم$ -64.0868818600-21.07%
60 يوم$ +51.3820640010+16.89%
90 يوم$ -8.2228369212262-2.63%

تحليل سعر xFUND (XFUND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر xFUND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 300.84
$ 300.84$ 300.84

$ 319.02
$ 319.02$ 319.02

$ 10,139.65
$ 10,139.65$ 10,139.65

+0.18%

-4.55%

-23.56%

معلومات سوق xFUND (XFUND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

$ 4.82K
$ 4.82K$ 4.82K

9.97K
9.97K 9.97K

ما هو xFUND ( XFUND )

xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products.  Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet. 

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر xFUND (XFUND)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول xFUND (XFUND)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة XFUND إلى العملات المحلية

1 XFUND إلى AUD
A$483.5667
1 XFUND إلى GBP
240.2627
1 XFUND إلى EUR
288.9235
1 XFUND إلى USD
$304.13
1 XFUND إلى MYR
RM1,362.5024
1 XFUND إلى TRY
10,702.3347
1 XFUND إلى JPY
¥47,578.0972
1 XFUND إلى RUB
31,252.3988
1 XFUND إلى INR
25,851.05
1 XFUND إلى IDR
Rp4,905,321.8939
1 XFUND إلى PHP
17,822.018
1 XFUND إلى EGP
￡E.15,468.0518
1 XFUND إلى BRL
R$1,849.1104
1 XFUND إلى CAD
C$434.9059
1 XFUND إلى BDT
36,188.4287
1 XFUND إلى NGN
470,787.1574
1 XFUND إلى UAH
12,700.4688
1 XFUND إلى VES
Bs15,510.63
1 XFUND إلى PKR
Rs84,292.6708
1 XFUND إلى KZT
159,063.0313
1 XFUND إلى THB
฿10,425.5764
1 XFUND إلى TWD
NT$9,923.7619
1 XFUND إلى CHF
Fr270.6757
1 XFUND إلى HKD
HK$2,363.0901
1 XFUND إلى MAD
.د.م3,047.3826