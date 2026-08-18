سعر XerisCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع XerisCoin (XERIS) اليوم هو $ 0,00308493، مع تغير بنسبة 9,64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XERIS الحالي إلى USD هو $ 0,00308493 لكل XERIS.

يحتل XerisCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3 022 670، مع عرض متداول قدره 979,81M XERIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XERIS بين $ 0,00306855 (أدنى) و$ 0,00345174 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00732041، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XERIS بمقدار -2,02% خلال الساعة الماضية و+9,11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 35,86K.

معلومات سوق XerisCoin (XERIS)

القيمة السوقية $ 3,02M$ 3,02M $ 3,02M الحجم (24 ساعة) $ 35,86K$ 35,86K $ 35,86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3,02M$ 3,02M $ 3,02M إمداد دورة التداول 979,81M 979,81M 979,81M إجمالي العرض 979 810 929,716321 979 810 929,716321 979 810 929,716321

القيمة السوقية الحالية لـ XerisCoin هي $ 3,02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 35,86K. العرض المتداول لـ XERIS يبلغ 979,81M، مع إجمالي عرض 979810929.716321. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3,02M.