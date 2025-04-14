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سعر Xandeum (XAND) المباشر لليوم هو USD 0.00817406 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.92M . يتم تحديث سعر XAND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xandeum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Xandeum خلال اليوم هو +12.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.34B

أداء سعر Xandeum (XAND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xandeum مقابل USD هو $ +0.00091154 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xandeum مقابل USD هو $ +0.0114944334 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xandeum مقابل USD هو $ +0.0098050203 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xandeum مقابل USD هو $ +0.002335483694509817 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00091154 +12.55% 30 يوم $ +0.0114944334 +140.62% 60 يوم $ +0.0098050203 +119.95% 90 يوم $ +0.002335483694509817 +40.00%

تحليل سعر Xandeum (XAND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xandeum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00704638$ 0.00704638 $ 0.00704638 24 ساعة مرتفع $ 0.00823336$ 0.00823336 $ 0.00823336 عالية طوال الوقت $ 0.01842785$ 0.01842785 $ 0.01842785 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +12.55% تغير السعر (7 أيام) +45.50%

معلومات سوق Xandeum (XAND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: