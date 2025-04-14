سعر Xandeum (XAND)
سعر Xandeum (XAND) المباشر لليوم هو USD 0.00817406. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.92M. يتم تحديث سعر XAND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xandeum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Xandeum خلال اليوم هو +12.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.34B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XAND مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XAND.
خلال اليوم، كان سعر Xandeum مقابل USD هو $ +0.00091154 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xandeum مقابل USD هو $ +0.0114944334 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xandeum مقابل USD هو $ +0.0098050203 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xandeum مقابل USD هو $ +0.002335483694509817 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00091154
|+12.55%
|30 يوم
|$ +0.0114944334
|+140.62%
|60 يوم
|$ +0.0098050203
|+119.95%
|90 يوم
|$ +0.002335483694509817
|+40.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xandeum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+12.55%
+45.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XAND إلى VND
₫209.59107246
|1 XAND إلى AUD
A$0.0129150148
|1 XAND إلى GBP
￡0.0062122856
|1 XAND إلى EUR
€0.0071114322
|1 XAND إلى USD
$0.00817406
|1 XAND إلى MYR
RM0.0361293452
|1 XAND إلى TRY
₺0.3106960206
|1 XAND إلى JPY
¥1.1658661778
|1 XAND إلى RUB
₽0.692751585
|1 XAND إلى INR
₹0.7031326412
|1 XAND إلى IDR
Rp136.2342788396
|1 XAND إلى KRW
₩11.6938919766
|1 XAND إلى PHP
₱0.4664936042
|1 XAND إلى EGP
￡E.0.4182666502
|1 XAND إلى BRL
R$0.0478999916
|1 XAND إلى CAD
C$0.0112802028
|1 XAND إلى BDT
৳0.991104775
|1 XAND إلى NGN
₦12.9952840692
|1 XAND إلى UAH
₴0.3376704186
|1 XAND إلى VES
Bs0.58035826
|1 XAND إلى PKR
Rs2.2870202474
|1 XAND إلى KZT
₸4.2155262232
|1 XAND إلى THB
฿0.2735040476
|1 XAND إلى TWD
NT$0.2650030252
|1 XAND إلى AED
د.إ0.0299988002
|1 XAND إلى CHF
Fr0.0066209886
|1 XAND إلى HKD
HK$0.063348965
|1 XAND إلى MAD
.د.م0.0758552768
|1 XAND إلى MXN
$0.1656881962