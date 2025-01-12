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سعر Wrapped WDOGE (WWDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.337201 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WWDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped WDOGE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.37K - تغيير سعر Wrapped WDOGE خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped WDOGE (WWDOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped WDOGE مقابل USD هو $ -0.0003663821347968 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped WDOGE مقابل USD هو $ -0.0560187300 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped WDOGE مقابل USD هو $ -0.0436618308 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped WDOGE مقابل USD هو $ +0.22424992437964701 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003663821347968 -0.10% 30 يوم $ -0.0560187300 -16.61% 60 يوم $ -0.0436618308 -12.94% 90 يوم $ +0.22424992437964701 +198.54%

تحليل سعر Wrapped WDOGE (WWDOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped WDOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.3334$ 0.3334 $ 0.3334 24 ساعة مرتفع $ 0.347273$ 0.347273 $ 0.347273 عالية طوال الوقت $ 0.47966$ 0.47966 $ 0.47966 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -12.03%

معلومات سوق Wrapped WDOGE (WWDOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: