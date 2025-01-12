سعر Wrapped WDOGE (WWDOGE)
سعر Wrapped WDOGE (WWDOGE) المباشر لليوم هو USD 0.337201. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WWDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped WDOGE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.37K
- تغيير سعر Wrapped WDOGE خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WWDOGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WWDOGE.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped WDOGE مقابل USD هو $ -0.0003663821347968 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped WDOGE مقابل USD هو $ -0.0560187300 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped WDOGE مقابل USD هو $ -0.0436618308 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped WDOGE مقابل USD هو $ +0.22424992437964701 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0003663821347968
|-0.10%
|30 يوم
|$ -0.0560187300
|-16.61%
|60 يوم
|$ -0.0436618308
|-12.94%
|90 يوم
|$ +0.22424992437964701
|+198.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped WDOGE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.10%
-12.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WWDOGE إلى AUD
A$0.54626562
|1 WWDOGE إلى GBP
￡0.27313281
|1 WWDOGE إلى EUR
€0.32708497
|1 WWDOGE إلى USD
$0.337201
|1 WWDOGE إلى MYR
RM1.51403249
|1 WWDOGE إلى TRY
₺11.9369154
|1 WWDOGE إلى JPY
¥53.16648167
|1 WWDOGE إلى RUB
₽34.26973763
|1 WWDOGE إلى INR
₹29.05661017
|1 WWDOGE إلى IDR
Rp5,527.88436144
|1 WWDOGE إلى PHP
₱19.894859
|1 WWDOGE إلى EGP
￡E.17.0286505
|1 WWDOGE إلى BRL
R$2.06367012
|1 WWDOGE إلى CAD
C$0.48556944
|1 WWDOGE إلى BDT
৳41.31723853
|1 WWDOGE إلى NGN
₦525.23439363
|1 WWDOGE إلى UAH
₴14.32092647
|1 WWDOGE إلى VES
Bs17.871653
|1 WWDOGE إلى PKR
Rs94.32186372
|1 WWDOGE إلى KZT
₸178.79071422
|1 WWDOGE إلى THB
฿11.69413068
|1 WWDOGE إلى TWD
NT$11.16472511
|1 WWDOGE إلى CHF
Fr0.30685291
|1 WWDOGE إلى HKD
HK$2.62342378
|1 WWDOGE إلى MAD
.د.م3.40235809