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سعر Wrapped TAO (WTAO) المباشر لليوم هو USD 447.51 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WTAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped TAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97M - تغيير سعر Wrapped TAO خلال اليوم هو +3.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped TAO (WTAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped TAO مقابل USD هو $ +15.07 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped TAO مقابل USD هو $ -104.6055967530 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped TAO مقابل USD هو $ -87.7981056750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped TAO مقابل USD هو $ -188.2653426915124 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +15.07 +3.49% 30 يوم $ -104.6055967530 -23.37% 60 يوم $ -87.7981056750 -19.61% 90 يوم $ -188.2653426915124 -29.61%

تحليل سعر Wrapped TAO (WTAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped TAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 427.63$ 427.63 $ 427.63 24 ساعة مرتفع $ 453.49$ 453.49 $ 453.49 عالية طوال الوقت $ 776.39$ 776.39 $ 776.39 تغير السعر (1 ساعة) +0.63% تغير السعر (1يوم) +3.49% تغير السعر (7 أيام) -20.44%

معلومات سوق Wrapped TAO (WTAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: