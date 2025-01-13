سعر Wrapped TAO (WTAO)
سعر Wrapped TAO (WTAO) المباشر لليوم هو USD 447.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped TAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97M
- تغيير سعر Wrapped TAO خلال اليوم هو +3.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped TAO مقابل USD هو $ +15.07 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped TAO مقابل USD هو $ -104.6055967530 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped TAO مقابل USD هو $ -87.7981056750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped TAO مقابل USD هو $ -188.2653426915124 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +15.07
|+3.49%
|30 يوم
|$ -104.6055967530
|-23.37%
|60 يوم
|$ -87.7981056750
|-19.61%
|90 يوم
|$ -188.2653426915124
|-29.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped TAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
+3.49%
-20.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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