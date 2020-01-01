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أعلى نظام Bittensor EVM البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Bittensor EVM البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.51
-0.42%
+1.17%
+11.03%
$ 6.25B
$ 36.73K
2
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 194.35
-0.11%
-0.00%
-1.43%
$ 22.22M
$ 412.89K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Bittensor EVM البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Bittensor EVM البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 2 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $6.27B.
ما هو التوكن نظام Bittensor EVM البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Bittensor EVM البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر LINK أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Bittensor EVM البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 2 نظام Bittensor EVM البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Bittensor EVM البيئي الشائعة LINK, WTAO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Bittensor EVM البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Bittensor EVM البيئي حوالي $6.27B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Bittensor EVM البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.