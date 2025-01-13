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سعر Wrapped SEI (WSEI) المباشر لليوم هو USD 0.392716 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSEI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped SEI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.42M - تغيير سعر Wrapped SEI خلال اليوم هو +2.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped SEI (WSEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped SEI مقابل USD هو $ +0.00936887 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped SEI مقابل USD هو $ -0.1343172761 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped SEI مقابل USD هو $ -0.0694980472 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped SEI مقابل USD هو $ -0.09789497970725553 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00936887 +2.44% 30 يوم $ -0.1343172761 -34.20% 60 يوم $ -0.0694980472 -17.69% 90 يوم $ -0.09789497970725553 -19.95%

تحليل سعر Wrapped SEI (WSEI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped SEI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.380439$ 0.380439 $ 0.380439 24 ساعة مرتفع $ 0.395919$ 0.395919 $ 0.395919 عالية طوال الوقت $ 0.74062$ 0.74062 $ 0.74062 تغير السعر (1 ساعة) +1.64% تغير السعر (1يوم) +2.44% تغير السعر (7 أيام) -14.06%

معلومات سوق Wrapped SEI (WSEI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: