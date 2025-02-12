سعر Wrapped OETH (WOETH)
سعر Wrapped OETH (WOETH) المباشر لليوم هو USD 2,936.79. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped OETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.56
- تغيير سعر Wrapped OETH خلال اليوم هو -1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped OETH مقابل USD هو $ -40.308888337078 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped OETH مقابل USD هو $ -578.2187095200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped OETH مقابل USD هو $ -957.9800169630 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped OETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -40.308888337078
|-1.35%
|30 يوم
|$ -578.2187095200
|-19.68%
|60 يوم
|$ -957.9800169630
|-32.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped OETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.26%
-1.35%
-4.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped OETH provides a non-rebasing version of OETH that still earns yield. As an ERC-4626 tokenized vault, wOETH simplifies DeFi integrations and may provide tax benefits in some jurisdictions.
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