سعر Wrapped MinoTari اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped MinoTari (WXTM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WXTM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WXTM.

يحتل Wrapped MinoTari حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 326,720، مع عرض متداول قدره 1.02B WXTM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WXTM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00930537، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WXTM بمقدار -0.43% خلال الساعة الماضية و-21.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.33K.

معلومات سوق Wrapped MinoTari (WXTM)

القيمة السوقية $ 326.72K$ 326.72K $ 326.72K الحجم (24 ساعة) $ 18.33K$ 18.33K $ 18.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 326.72K$ 326.72K $ 326.72K إمداد دورة التداول 1.02B 1.02B 1.02B إجمالي العرض 1,015,308,109.720084 1,015,308,109.720084 1,015,308,109.720084

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped MinoTari هي $ 326.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.33K. العرض المتداول لـ WXTM يبلغ 1.02B، مع إجمالي عرض 1015308109.720084. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 326.72K.