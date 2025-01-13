سعر Wrapped Flow (WFLOW)
سعر Wrapped Flow (WFLOW) المباشر لليوم هو USD 0.737835. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WFLOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Flow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 384.32K
- تغيير سعر Wrapped Flow خلال اليوم هو +0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Flow مقابل USD هو $ +0.00366653 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Flow مقابل USD هو $ -0.1859338297 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Flow مقابل USD هو $ +0.1541234755 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Flow مقابل USD هو $ +0.1635058133505605 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00366653
|+0.50%
|30 يوم
|$ -0.1859338297
|-25.19%
|60 يوم
|$ +0.1541234755
|+20.89%
|90 يوم
|$ +0.1635058133505605
|+28.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Flow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.26%
+0.50%
-6.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WFLOW is the wrapped version of the FLOW token. Backed 1:1 by FLOW held in Anchorage custody, WFLOW is minted by wrapped.com.
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