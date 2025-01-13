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سعر Wrapped Flow (WFLOW) المباشر لليوم هو USD 0.737835 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WFLOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Flow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 384.32K - تغيير سعر Wrapped Flow خلال اليوم هو +0.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Flow (WFLOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Flow مقابل USD هو $ +0.00366653 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Flow مقابل USD هو $ -0.1859338297 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Flow مقابل USD هو $ +0.1541234755 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Flow مقابل USD هو $ +0.1635058133505605 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00366653 +0.50% 30 يوم $ -0.1859338297 -25.19% 60 يوم $ +0.1541234755 +20.89% 90 يوم $ +0.1635058133505605 +28.47%

تحليل سعر Wrapped Flow (WFLOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Flow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.724912$ 0.724912 $ 0.724912 24 ساعة مرتفع $ 0.765609$ 0.765609 $ 0.765609 عالية طوال الوقت $ 7.99$ 7.99 $ 7.99 تغير السعر (1 ساعة) +1.26% تغير السعر (1يوم) +0.50% تغير السعر (7 أيام) -6.54%

معلومات سوق Wrapped Flow (WFLOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: