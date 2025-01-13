سعر Wrapped Ever (WEVER)
سعر Wrapped Ever (WEVER) المباشر لليوم هو USD 0.01708655. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WEVER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Ever الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.85K
- تغيير سعر Wrapped Ever خلال اليوم هو -1.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Ever مقابل USD هو $ -0.00030351891499897 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Ever مقابل USD هو $ -0.0046092660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Ever مقابل USD هو $ -0.0035868461 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Ever مقابل USD هو $ -0.01758717727049585 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00030351891499897
|-1.74%
|30 يوم
|$ -0.0046092660
|-26.97%
|60 يوم
|$ -0.0035868461
|-20.99%
|90 يوم
|$ -0.01758717727049585
|-50.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Ever: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-1.74%
-13.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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