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سعر Wrapped Ever (WEVER) المباشر لليوم هو USD 0.01708655 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WEVER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Ever الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.85K - تغيير سعر Wrapped Ever خلال اليوم هو -1.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Ever (WEVER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Ever مقابل USD هو $ -0.00030351891499897 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Ever مقابل USD هو $ -0.0046092660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Ever مقابل USD هو $ -0.0035868461 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Ever مقابل USD هو $ -0.01758717727049585 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00030351891499897 -1.74% 30 يوم $ -0.0046092660 -26.97% 60 يوم $ -0.0035868461 -20.99% 90 يوم $ -0.01758717727049585 -50.72%

تحليل سعر Wrapped Ever (WEVER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Ever: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01682755$ 0.01682755 $ 0.01682755 24 ساعة مرتفع $ 0.0174263$ 0.0174263 $ 0.0174263 عالية طوال الوقت $ 0.237904$ 0.237904 $ 0.237904 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -1.74% تغير السعر (7 أيام) -13.70%

معلومات سوق Wrapped Ever (WEVER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: