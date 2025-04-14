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سعر Wrapped CTC (WCTC) المباشر لليوم هو USD 0.203701 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 791.56K . يتم تحديث سعر WCTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped CTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped CTC خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.88M

أداء سعر Wrapped CTC (WCTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped CTC مقابل USD هو $ +0.00011477 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped CTC مقابل USD هو $ -0.0106041648 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped CTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped CTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011477 +0.06% 30 يوم $ -0.0106041648 -5.20% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped CTC (WCTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped CTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.200615$ 0.200615 $ 0.200615 24 ساعة مرتفع $ 0.206458$ 0.206458 $ 0.206458 عالية طوال الوقت $ 0.243556$ 0.243556 $ 0.243556 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +1.35%

معلومات سوق Wrapped CTC (WCTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: