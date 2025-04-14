سعر Wrapped CTC (WCTC)
سعر Wrapped CTC (WCTC) المباشر لليوم هو USD 0.203701. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 791.56K. يتم تحديث سعر WCTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped CTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped CTC خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.88M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped CTC مقابل USD هو $ +0.00011477 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped CTC مقابل USD هو $ -0.0106041648 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped CTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped CTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011477
|+0.06%
|30 يوم
|$ -0.0106041648
|-5.20%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped CTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
+0.06%
+1.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).
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₫5,223.097341
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A$0.32184758
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￡0.15481276
|1 WCTC إلى EUR
€0.17721987
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$0.203701
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RM0.90035842
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₺7.74267501
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¥29.05387363
|1 WCTC إلى RUB
₽17.26365975
|1 WCTC إلى INR
₹17.52236002
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Rp3,395.01530866
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₩291.41668761
|1 WCTC إلى PHP
₱11.62521607
|1 WCTC إلى EGP
￡E.10.42338017
|1 WCTC إلى BRL
R$1.19368786
|1 WCTC إلى CAD
C$0.28110738
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৳24.69874625
|1 WCTC إلى NGN
₦323.84792382
|1 WCTC إلى UAH
₴8.41488831
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Bs14.462771
|1 WCTC إلى PKR
Rs56.99350279
|1 WCTC إلى KZT
₸105.05267972
|1 WCTC إلى THB
฿6.81583546
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NT$6.60398642
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د.إ0.74758267
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Fr0.16499781
|1 WCTC إلى HKD
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.د.م1.89034528
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