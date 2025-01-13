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سعر Wrapped BNB (WBNB) المباشر لليوم هو USD 695.02 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 829.85M . يتم تحديث سعر WBNB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped BNB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.82M - تغيير سعر Wrapped BNB خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.19M

أداء سعر Wrapped BNB (WBNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BNB مقابل USD هو $ +0.340225 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BNB مقابل USD هو $ -20.8408002180 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BNB مقابل USD هو $ +62.1203315840 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BNB مقابل USD هو $ +105.9277271287542 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.340225 +0.05% 30 يوم $ -20.8408002180 -2.99% 60 يوم $ +62.1203315840 +8.94% 90 يوم $ +105.9277271287542 +17.98%

تحليل سعر Wrapped BNB (WBNB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 689.4$ 689.4 $ 689.4 24 ساعة مرتفع $ 701.52$ 701.52 $ 701.52 عالية طوال الوقت $ 789.32$ 789.32 $ 789.32 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) -1.55%

معلومات سوق Wrapped BNB (WBNB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: