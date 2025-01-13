سعر Wrapped BNB (WBNB)
سعر Wrapped BNB (WBNB) المباشر لليوم هو USD 695.02. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 829.85M. يتم تحديث سعر WBNB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped BNB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.82M
- تغيير سعر Wrapped BNB خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.19M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped BNB مقابل USD هو $ +0.340225 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BNB مقابل USD هو $ -20.8408002180 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BNB مقابل USD هو $ +62.1203315840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BNB مقابل USD هو $ +105.9277271287542 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.340225
|+0.05%
|30 يوم
|$ -20.8408002180
|-2.99%
|60 يوم
|$ +62.1203315840
|+8.94%
|90 يوم
|$ +105.9277271287542
|+17.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+0.05%
-1.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.
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