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سعر Wrapped BEAM (WBEAM) المباشر لليوم هو USD 0.01012305 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WBEAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped BEAM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.44K - تغيير سعر Wrapped BEAM خلال اليوم هو -6.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped BEAM (WBEAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped BEAM مقابل USD هو $ -0.0007438602907698 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped BEAM مقابل USD هو $ -0.0053838793 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped BEAM مقابل USD هو $ -0.0072646499 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped BEAM مقابل USD هو $ -0.011813505926687182 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0007438602907698 -6.84% 30 يوم $ -0.0053838793 -53.18% 60 يوم $ -0.0072646499 -71.76% 90 يوم $ -0.011813505926687182 -53.85%

تحليل سعر Wrapped BEAM (WBEAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped BEAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00978563$ 0.00978563 $ 0.00978563 24 ساعة مرتفع $ 0.01093166$ 0.01093166 $ 0.01093166 عالية طوال الوقت $ 0.04410877$ 0.04410877 $ 0.04410877 تغير السعر (1 ساعة) +1.46% تغير السعر (1يوم) -6.84% تغير السعر (7 أيام) -5.99%

معلومات سوق Wrapped BEAM (WBEAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: