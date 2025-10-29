معلومات سعر Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 4,167.63 $ 4,167.63 $ 4,167.63 24 ساعة منخفض $ 4,399.44 $ 4,399.44 $ 4,399.44 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 4,167.63$ 4,167.63 $ 4,167.63 24 ساعة مرتفع $ 4,399.44$ 4,399.44 $ 4,399.44 عالية طوال الوقت $ 5,197.67$ 5,197.67 $ 5,197.67 أدنى سعر $ 3,698.84$ 3,698.84 $ 3,698.84 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) -3.50% تغير السعر (7 أيام) +3.87% تغير السعر (7 أيام) +3.87%

سعر Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) في الوقت الحقيقي هو $4,201.16. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WAARBWETH بين أدنى سعر $ 4,167.63 وأعلى سعر $ 4,399.44، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWAARBWETH على الإطلاق هو $ 5,197.67، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,698.84.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WAARBWETH -1.08% على مدار الساعة الماضية، -3.50% على مدار 24 ساعة، و +3.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

القيمة السوقية $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M إمداد دورة التداول 265.90 265.90 265.90 إجمالي العرض 265.9038101519392 265.9038101519392 265.9038101519392

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Aave Arbitrum WETH هي $ 1.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WAARBWETH يبلغ 265.90، مع إجمالي عرض 265.9038101519392. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.12M.