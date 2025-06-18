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سعر Wrapped A7A5 (WA7A5) المباشر لليوم هو USD 0.01280203 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.79M . يتم تحديث سعر WA7A5 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped A7A5 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped A7A5 خلال اليوم هو +0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 295.83M

أداء سعر Wrapped A7A5 (WA7A5) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped A7A5 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped A7A5 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped A7A5 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped A7A5 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped A7A5 (WA7A5)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped A7A5: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01267662$ 0.01267662 $ 0.01267662 24 ساعة مرتفع $ 0.01284333$ 0.01284333 $ 0.01284333 عالية طوال الوقت $ 0.01284333$ 0.01284333 $ 0.01284333 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.19% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Wrapped A7A5 (WA7A5)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: