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سعر WOOP (WOOP) المباشر لليوم هو USD 0.00171689 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WOOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WOOP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 784.11 - تغيير سعر WOOP خلال اليوم هو +17.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WOOP (WOOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WOOP مقابل USD هو $ +0.00025001 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WOOP مقابل USD هو $ +0.0028366204 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WOOP مقابل USD هو $ +0.0064279688 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WOOP مقابل USD هو $ +0.0013327523759178016 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00025001 +17.04% 30 يوم $ +0.0028366204 +165.22% 60 يوم $ +0.0064279688 +374.40% 90 يوم $ +0.0013327523759178016 +346.95%

تحليل سعر WOOP (WOOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WOOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00145402$ 0.00145402 $ 0.00145402 24 ساعة مرتفع $ 0.00179107$ 0.00179107 $ 0.00179107 عالية طوال الوقت $ 0.563361$ 0.563361 $ 0.563361 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +17.04% تغير السعر (7 أيام) +5.33%

معلومات سوق WOOP (WOOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: