سعر WOOP (WOOP)
سعر WOOP (WOOP) المباشر لليوم هو USD 0.00171689. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WOOP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 784.11
- تغيير سعر WOOP خلال اليوم هو +17.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WOOP مقابل USD هو $ +0.00025001 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WOOP مقابل USD هو $ +0.0028366204 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WOOP مقابل USD هو $ +0.0064279688 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WOOP مقابل USD هو $ +0.0013327523759178016 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00025001
|+17.04%
|30 يوم
|$ +0.0028366204
|+165.22%
|60 يوم
|$ +0.0064279688
|+374.40%
|90 يوم
|$ +0.0013327523759178016
|+346.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WOOP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+17.04%
+5.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bohemia is Solana's interactive NFT Art Fair that 5000 Bohemians call home. The project combines a unique 3D environment gallery concept with stunning art, tokenomics, staking and multiple burning mechanics. Bohemia comes with the full package.
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