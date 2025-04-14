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سعر Woolly Mouse (WOOLLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.76K . يتم تحديث سعر WOOLLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Woolly Mouse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Woolly Mouse خلال اليوم هو -3.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.28M

أداء سعر Woolly Mouse (WOOLLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Woolly Mouse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Woolly Mouse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Woolly Mouse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Woolly Mouse مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.62% 30 يوم $ 0 -90.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Woolly Mouse (WOOLLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Woolly Mouse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.003208$ 0.003208 $ 0.003208 تغير السعر (1 ساعة) -1.07% تغير السعر (1يوم) -3.62% تغير السعر (7 أيام) +43.38%

معلومات سوق Woolly Mouse (WOOLLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: