سعر Woolly Mouse (WOOLLY)
سعر Woolly Mouse (WOOLLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.76K. يتم تحديث سعر WOOLLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Woolly Mouse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Woolly Mouse خلال اليوم هو -3.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.28M
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خلال اليوم، كان سعر Woolly Mouse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Woolly Mouse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Woolly Mouse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Woolly Mouse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.62%
|30 يوم
|$ 0
|-90.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Woolly Mouse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
-3.62%
+43.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation.
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