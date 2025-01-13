سعر Wolverinu (WOLVERINU)
سعر Wolverinu (WOLVERINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WOLVERINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wolverinu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.72
- تغيير سعر Wolverinu خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wolverinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wolverinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wolverinu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wolverinu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.54%
|30 يوم
|$ 0
|-50.91%
|60 يوم
|$ 0
|-62.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wolverinu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.54%
-9.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Within the first two weeks of launching, Wolverinu has swiftly gained traction. It is currently being listed on Uniswap, Shibaswap, Sushiswap, Fegex, Hotbit, LBank, and Bitmart. The token boasts a growing number of holders thanks to a strong community that is regularly engaged with Youtube videos, AMAs, charity programs, and daily reward contests. An updated Version 2 staking page and NFT marketplace is coming soon and a Wolverinu Play 2 Earn game is also in the works where players can collect exclusive NFTs, and Adamantium rewards; set for release within 2022. A full-time development team, dedicated moderators, and a united community prove that it is definitely the right formula to take this project to the moon.
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