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سعر Wizarre Scroll (SCRL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.25K . يتم تحديث سعر SCRL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wizarre Scroll الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.66 - تغيير سعر Wizarre Scroll خلال اليوم هو +1.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.52B

أداء سعر Wizarre Scroll (SCRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wizarre Scroll مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wizarre Scroll مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wizarre Scroll مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wizarre Scroll مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.11% 30 يوم $ 0 -16.47% 60 يوم $ 0 -30.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wizarre Scroll (SCRL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wizarre Scroll: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00200883$ 0.00200883 $ 0.00200883 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +1.11% تغير السعر (7 أيام) +0.62%

معلومات سوق Wizarre Scroll (SCRL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: