سعر Wizarre Scroll (SCRL)
سعر Wizarre Scroll (SCRL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.25K. يتم تحديث سعر SCRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wizarre Scroll الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.66
- تغيير سعر Wizarre Scroll خلال اليوم هو +1.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.52B
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خلال اليوم، كان سعر Wizarre Scroll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wizarre Scroll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wizarre Scroll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wizarre Scroll مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.11%
|30 يوم
|$ 0
|-16.47%
|60 يوم
|$ 0
|-30.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wizarre Scroll: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+1.11%
+0.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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