سعر Wigl (WIGL)
سعر Wigl (WIGL) المباشر لليوم هو USD 0.09624. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.94K. يتم تحديث سعر WIGL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wigl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00K
- تغيير سعر Wigl خلال اليوم هو -0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.32M
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خلال اليوم، كان سعر Wigl مقابل USD هو $ -0.00094630584318061 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wigl مقابل USD هو $ -0.0033958572 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wigl مقابل USD هو $ -0.0019619871 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wigl مقابل USD هو $ -0.01310840683743709 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00094630584318061
|-0.97%
|30 يوم
|$ -0.0033958572
|-3.52%
|60 يوم
|$ -0.0019619871
|-2.03%
|90 يوم
|$ -0.01310840683743709
|-11.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wigl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
-0.97%
-9.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com.
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