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سعر Wigl (WIGL) المباشر لليوم هو USD 0.09624 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.94K . يتم تحديث سعر WIGL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wigl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.00K - تغيير سعر Wigl خلال اليوم هو -0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.32M

أداء سعر Wigl (WIGL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wigl مقابل USD هو $ -0.00094630584318061 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wigl مقابل USD هو $ -0.0033958572 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wigl مقابل USD هو $ -0.0019619871 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wigl مقابل USD هو $ -0.01310840683743709 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00094630584318061 -0.97% 30 يوم $ -0.0033958572 -3.52% 60 يوم $ -0.0019619871 -2.03% 90 يوم $ -0.01310840683743709 -11.98%

تحليل سعر Wigl (WIGL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wigl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.094732$ 0.094732 $ 0.094732 24 ساعة مرتفع $ 0.098672$ 0.098672 $ 0.098672 عالية طوال الوقت $ 0.116832$ 0.116832 $ 0.116832 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) -0.97% تغير السعر (7 أيام) -9.01%

معلومات سوق Wigl (WIGL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: