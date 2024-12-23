احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WIFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WIFI.

سعر WiFi Map (WIFI) المباشر لليوم هو USD 0.0249164 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.19M . يتم تحديث سعر WIFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WiFi Map الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 483.57K - تغيير سعر WiFi Map خلال اليوم هو -8.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 529.64M

أداء سعر WiFi Map (WIFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WiFi Map مقابل USD هو $ -0.00221176165615495 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WiFi Map مقابل USD هو $ +0.0014501319 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WiFi Map مقابل USD هو $ +0.0071579285 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WiFi Map مقابل USD هو $ -0.0113899891479414 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00221176165615495 -8.15% 30 يوم $ +0.0014501319 +5.82% 60 يوم $ +0.0071579285 +28.73% 90 يوم $ -0.0113899891479414 -31.37%

تحليل سعر WiFi Map (WIFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WiFi Map: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0247236$ 0.0247236 $ 0.0247236 24 ساعة مرتفع $ 0.02732977$ 0.02732977 $ 0.02732977 عالية طوال الوقت $ 0.499973$ 0.499973 $ 0.499973 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -8.15% تغير السعر (7 أيام) -21.02%

معلومات سوق WiFi Map (WIFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: