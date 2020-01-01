توكنوميكس WiFi Map (WIFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WiFi Map (WIFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WiFi Map (WIFI) WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests.

Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests

Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks.

Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot.

eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward.

Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data.

WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem. الموقع الرسمي: https://weconnectu.io/ الوثيقة البيضاء: https://s3.amazonaws.com/files.weconnectu.io/Whitepaper_02_2023.pdf اشتر WIFI الآن!

توكنوميكس WiFi Map (WIFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WiFi Map (WIFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 589.21M $ 589.21M $ 589.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.499973 $ 0.499973 $ 0.499973 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00297187 $ 0.00297187 $ 0.00297187 السعر الحالي: $ 0.0043885 $ 0.0043885 $ 0.0043885 معرفة المزيد عن سعر WiFi Map (WIFI)

توكنوميكس WiFi Map (WIFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WiFi Map (WIFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WIFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WIFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WIFI، استكشف السعر المباشر لتوكن WIFI!

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