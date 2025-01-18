سعر when (WHEN)
سعر when (WHEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WHEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق when الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.52
- تغيير سعر when خلال اليوم هو +1.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر when مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر when مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر when مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر when مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.33%
|30 يوم
|$ 0
|+5.07%
|60 يوم
|$ 0
|+12.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر when: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+1.33%
+2.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to WHEN. We are a unified collective and community that is for protecting the good, privacy, and freedom of humanity WHEN. Each of us is responsible for architecting the future of the world. Through our combined efforts, we can be a harmonious and collaborative community that helps society revert back to a decentralized world that creates freedom, fairness, and equal opportunity for every citizen regardless of race, status, or wealth.
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