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سعر what if (IF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.75K . يتم تحديث سعر IF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق what if الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 644.29 - تغيير سعر what if خلال اليوم هو +3.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.00M

أداء سعر what if (IF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر what if مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر what if مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر what if مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر what if مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر what if (IF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر what if: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +3.64% تغير السعر (7 أيام) -14.15%

معلومات سوق what if (IF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: