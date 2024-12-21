سعر Web 3 Dollar (USD3)
سعر Web 3 Dollar (USD3) المباشر لليوم هو USD 1.031. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.13M. يتم تحديث سعر USD3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Web 3 Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 642.04K
- تغيير سعر Web 3 Dollar خلال اليوم هو +0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.24M
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خلال اليوم، كان سعر Web 3 Dollar مقابل USD هو $ +0.00636282 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Web 3 Dollar مقابل USD هو $ +0.0092420902 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Web 3 Dollar مقابل USD هو $ +0.0126676908 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Web 3 Dollar مقابل USD هو $ +0.0144003879895332 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00636282
|+0.62%
|30 يوم
|$ +0.0092420902
|+0.90%
|60 يوم
|$ +0.0126676908
|+1.23%
|90 يوم
|$ +0.0144003879895332
|+1.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Web 3 Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
+0.62%
+0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets.
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