سعر watch it grow اليوم

السعر المباشر لمشروع watch it grow (SEEDCOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEEDCOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SEEDCOIN.

يحتل watch it grow حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 162,901، مع عرض متداول قدره 1.00B SEEDCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEEDCOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00263622، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SEEDCOIN بمقدار -2.42% خلال الساعة الماضية و-46.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 21.19K.

معلومات سوق watch it grow (SEEDCOIN)

القيمة السوقية $ 162.90K$ 162.90K $ 162.90K الحجم (24 ساعة) $ 21.19K$ 21.19K $ 21.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 162.90K$ 162.90K $ 162.90K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ watch it grow هي $ 162.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 21.19K. العرض المتداول لـ SEEDCOIN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 162.90K.