سعر WASSIE (WASSIE)
سعر WASSIE (WASSIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.37M. يتم تحديث سعر WASSIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WASSIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.21K
- تغيير سعر WASSIE خلال اليوم هو +1.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 684.89B
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خلال اليوم، كان سعر WASSIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WASSIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WASSIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WASSIE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.91%
|30 يوم
|$ 0
|-39.58%
|60 يوم
|$ 0
|-31.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WASSIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+1.91%
-45.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WASSIE is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, paying homage to a beloved internet meme. The Wassie meme originated in 2017 by user wasserpest, and evolved through interactions involving inversebrah and various other contributors. The first illustration appeared in 2016 on Twitter now X and was drawn by Japanese hentai artist Tukinowagamo. WASSIE aspires to position itself among the leading meme-inspired cryptocurrencies in the market. More information can be found at www.wassie.wtf
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