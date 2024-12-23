سعر wanETH (WANETH)
سعر wanETH (WANETH) المباشر لليوم هو USD 3,254.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.22M. يتم تحديث سعر WANETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق wanETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.65K
- تغيير سعر wanETH خلال اليوم هو -3.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 373.90
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WANETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WANETH.
خلال اليوم، كان سعر wanETH مقابل USD هو $ -101.33528662699 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر wanETH مقابل USD هو $ -104.4399064500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر wanETH مقابل USD هو $ +922.0199342340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر wanETH مقابل USD هو $ +622.4674234489497 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -101.33528662699
|-3.01%
|30 يوم
|$ -104.4399064500
|-3.20%
|60 يوم
|$ +922.0199342340
|+28.33%
|90 يوم
|$ +622.4674234489497
|+23.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر wanETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-3.01%
-18.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WANETH إلى AUD
A$5,174.4006
|1 WANETH إلى GBP
￡2,570.9286
|1 WANETH إلى EUR
€3,091.623
|1 WANETH إلى USD
$3,254.34
|1 WANETH إلى MYR
RM14,611.9866
|1 WANETH إلى TRY
₺114,520.2246
|1 WANETH إلى JPY
¥509,108.9496
|1 WANETH إلى RUB
₽334,415.9784
|1 WANETH إلى INR
₹276,586.3566
|1 WANETH إلى IDR
Rp52,489,347.4902
|1 WANETH إلى PHP
₱190,704.324
|1 WANETH إلى EGP
￡E.165,548.2758
|1 WANETH إلى BRL
R$19,753.8438
|1 WANETH إلى CAD
C$4,653.7062
|1 WANETH إلى BDT
৳387,299.0034
|1 WANETH إلى NGN
₦5,037,653.2332
|1 WANETH إلى UAH
₴135,933.7818
|1 WANETH إلى VES
Bs165,971.34
|1 WANETH إلى PKR
Rs902,200.6782
|1 WANETH إلى KZT
₸1,702,052.3634
|1 WANETH إلى THB
฿111,461.145
|1 WANETH إلى TWD
NT$106,156.5708
|1 WANETH إلى CHF
Fr2,896.3626
|1 WANETH إلى HKD
HK$25,286.2218
|1 WANETH إلى MAD
.د.م32,608.4868