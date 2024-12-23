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سعر Walter (WALTER) المباشر لليوم هو USD 0.00111984 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر WALTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Walter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.41K - تغيير سعر Walter خلال اليوم هو -13.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 950.13M

أداء سعر Walter (WALTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Walter مقابل USD هو $ -0.000171952982407697 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Walter مقابل USD هو $ -0.0002235730 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Walter مقابل USD هو $ -0.0002502377 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Walter مقابل USD هو $ -0.0003832400563551304 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000171952982407697 -13.31% 30 يوم $ -0.0002235730 -19.96% 60 يوم $ -0.0002502377 -22.34% 90 يوم $ -0.0003832400563551304 -25.49%

تحليل سعر Walter (WALTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Walter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111314$ 0.00111314 $ 0.00111314 24 ساعة مرتفع $ 0.00142303$ 0.00142303 $ 0.00142303 عالية طوال الوقت $ 0.01977173$ 0.01977173 $ 0.01977173 تغير السعر (1 ساعة) -9.27% تغير السعر (1يوم) -13.31% تغير السعر (7 أيام) -53.41%

معلومات سوق Walter (WALTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: