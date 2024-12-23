سعر Walter (WALTER)
سعر Walter (WALTER) المباشر لليوم هو USD 0.00111984. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M. يتم تحديث سعر WALTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Walter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.41K
- تغيير سعر Walter خلال اليوم هو -13.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 950.13M
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خلال اليوم، كان سعر Walter مقابل USD هو $ -0.000171952982407697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Walter مقابل USD هو $ -0.0002235730 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Walter مقابل USD هو $ -0.0002502377 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Walter مقابل USD هو $ -0.0003832400563551304 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000171952982407697
|-13.31%
|30 يوم
|$ -0.0002235730
|-19.96%
|60 يوم
|$ -0.0002502377
|-22.34%
|90 يوم
|$ -0.0003832400563551304
|-25.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Walter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.27%
-13.31%
-53.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Walter (WALTER) is a community-driven memecoin that emphasizes decentralization and collective governance. The ownership of Walter has been fully renounced, ensuring that no central authorities or developers have control over the coin. This renunciation highlights Walter's commitment to being a true community asset. As the developers say, "Woof woof, Walter is taking over crypto!" and "Previous dev jeeted so we're running this up," reflecting the community's enthusiastic and determined spirit. Walter celebrates meme culture, bringing humor and creativity to the cryptocurrency space, and fostering an inclusive and welcoming community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, the Walter community is open to all, encouraging participation and collaboration. Walter represents the power of decentralized finance and community engagement, making it a unique and exciting project in the crypto landscape.
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