سعر Walken (WLKN)
سعر Walken (WLKN) المباشر لليوم هو USD 0.002175. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.50M. يتم تحديث سعر WLKN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Walken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.67M
- تغيير سعر Walken خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.16B
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خلال اليوم، كان سعر Walken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Walken مقابل USD هو $ +0.0015376769 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Walken مقابل USD هو $ +0.0025076760 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Walken مقابل USD هو $ +0.00122428679511619 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.57%
|30 يوم
|$ +0.0015376769
|+70.70%
|60 يوم
|$ +0.0025076760
|+115.30%
|90 يوم
|$ +0.00122428679511619
|+128.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Walken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.14%
-1.57%
-15.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WLKN is a Token used for operating in the Walken NFT game. WLKN is short for Walken and can be either bought on a cryptocurrency exchange or earned by using Walken.
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A$0.00345825
|1 WLKN إلى GBP
￡0.00171825
|1 WLKN إلى EUR
€0.00206625
|1 WLKN إلى USD
$0.002175
|1 WLKN إلى MYR
RM0.00976575
|1 WLKN إلى TRY
₺0.07653825
|1 WLKN إلى JPY
¥0.34032225
|1 WLKN إلى RUB
₽0.223503
|1 WLKN إلى INR
₹0.18485325
|1 WLKN إلى IDR
Rp35.08064025
|1 WLKN إلى PHP
₱0.127455
|1 WLKN إلى EGP
￡E.0.11064225
|1 WLKN إلى BRL
R$0.013224
|1 WLKN إلى CAD
C$0.00311025
|1 WLKN إلى BDT
৳0.25884675
|1 WLKN إلى NGN
₦3.3668565
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₴0.09084975
|1 WLKN إلى VES
Bs0.110925
|1 WLKN إلى PKR
Rs0.60297525
|1 WLKN إلى KZT
₸1.13754675
|1 WLKN إلى THB
฿0.07449375
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Fr0.00193575
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HK$0.01689975
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