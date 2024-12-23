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سعر Walken (WLKN) المباشر لليوم هو USD 0.002175 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.50M . يتم تحديث سعر WLKN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Walken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.67M - تغيير سعر Walken خلال اليوم هو -1.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.16B

أداء سعر Walken (WLKN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Walken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Walken مقابل USD هو $ +0.0015376769 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Walken مقابل USD هو $ +0.0025076760 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Walken مقابل USD هو $ +0.00122428679511619 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.57% 30 يوم $ +0.0015376769 +70.70% 60 يوم $ +0.0025076760 +115.30% 90 يوم $ +0.00122428679511619 +128.78%

تحليل سعر Walken (WLKN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Walken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00207608$ 0.00207608 $ 0.00207608 24 ساعة مرتفع $ 0.00234182$ 0.00234182 $ 0.00234182 عالية طوال الوقت $ 0.096415$ 0.096415 $ 0.096415 تغير السعر (1 ساعة) -1.14% تغير السعر (1يوم) -1.57% تغير السعر (7 أيام) -15.66%

معلومات سوق Walken (WLKN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: