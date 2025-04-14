احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WAI.

سعر WAI Combinator by Virtuals (WAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.44K . يتم تحديث سعر WAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WAI Combinator by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر WAI Combinator by Virtuals خلال اليوم هو -13.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.37M

أداء سعر WAI Combinator by Virtuals (WAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WAI Combinator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WAI Combinator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WAI Combinator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WAI Combinator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.17% 30 يوم $ 0 -28.68% 60 يوم $ 0 -87.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WAI Combinator by Virtuals (WAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WAI Combinator by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04281328$ 0.04281328 $ 0.04281328 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -13.17% تغير السعر (7 أيام) -11.50%

معلومات سوق WAI Combinator by Virtuals (WAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: