سعر WAI Combinator by Virtuals (WAI)
سعر WAI Combinator by Virtuals (WAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.44K. يتم تحديث سعر WAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WAI Combinator by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر WAI Combinator by Virtuals خلال اليوم هو -13.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.37M
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خلال اليوم، كان سعر WAI Combinator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WAI Combinator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WAI Combinator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WAI Combinator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.17%
|30 يوم
|$ 0
|-28.68%
|60 يوم
|$ 0
|-87.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WAI Combinator by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-13.17%
-11.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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