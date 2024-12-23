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سعر VLaunch (VPAD) المباشر لليوم هو USD 0.01340938 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.08M . يتم تحديث سعر VPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VLaunch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.29K - تغيير سعر VLaunch خلال اليوم هو -3.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 451.52M

أداء سعر VLaunch (VPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VLaunch مقابل USD هو $ -0.00052374931978647 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VLaunch مقابل USD هو $ +0.0014927965 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VLaunch مقابل USD هو $ +0.0099753531 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VLaunch مقابل USD هو $ +0.002838668236078161 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00052374931978647 -3.75% 30 يوم $ +0.0014927965 +11.13% 60 يوم $ +0.0099753531 +74.39% 90 يوم $ +0.002838668236078161 +26.85%

تحليل سعر VLaunch (VPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VLaunch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01337026$ 0.01337026 $ 0.01337026 24 ساعة مرتفع $ 0.01445198$ 0.01445198 $ 0.01445198 عالية طوال الوقت $ 0.068909$ 0.068909 $ 0.068909 تغير السعر (1 ساعة) -1.58% تغير السعر (1يوم) -3.75% تغير السعر (7 أيام) +4.89%

معلومات سوق VLaunch (VPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: