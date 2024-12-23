سعر VLaunch (VPAD)
سعر VLaunch (VPAD) المباشر لليوم هو USD 0.01340938. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.08M. يتم تحديث سعر VPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VLaunch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.29K
- تغيير سعر VLaunch خلال اليوم هو -3.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 451.52M
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خلال اليوم، كان سعر VLaunch مقابل USD هو $ -0.00052374931978647 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VLaunch مقابل USD هو $ +0.0014927965 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VLaunch مقابل USD هو $ +0.0099753531 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VLaunch مقابل USD هو $ +0.002838668236078161 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00052374931978647
|-3.75%
|30 يوم
|$ +0.0014927965
|+11.13%
|60 يوم
|$ +0.0099753531
|+74.39%
|90 يوم
|$ +0.002838668236078161
|+26.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VLaunch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.58%
-3.75%
+4.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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