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سعر VIX777 (VIX) المباشر لليوم هو USD 0.00102262 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر VIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VIX777 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.55K - تغيير سعر VIX777 خلال اليوم هو -13.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر VIX777 (VIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VIX777 مقابل USD هو $ -0.000161089560888325 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VIX777 مقابل USD هو $ +0.0035003387 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VIX777 مقابل USD هو $ +0.0014288888 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VIX777 مقابل USD هو $ +0.0000228901058364213 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000161089560888325 -13.60% 30 يوم $ +0.0035003387 +342.29% 60 يوم $ +0.0014288888 +139.73% 90 يوم $ +0.0000228901058364213 +2.29%

تحليل سعر VIX777 (VIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VIX777: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00118371$ 0.00118371 $ 0.00118371 عالية طوال الوقت $ 0.00292841$ 0.00292841 $ 0.00292841 تغير السعر (1 ساعة) -1.22% تغير السعر (1يوم) -13.60% تغير السعر (7 أيام) -14.63%

معلومات سوق VIX777 (VIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: