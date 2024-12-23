سعر Virgo (VIRGO)
سعر Virgo (VIRGO) المباشر لليوم هو USD 0.00260002. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.60M. يتم تحديث سعر VIRGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Virgo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.57K
- تغيير سعر Virgo خلال اليوم هو +8.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Virgo مقابل USD هو $ +0.0001928 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Virgo مقابل USD هو $ -0.0010487575 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Virgo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Virgo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001928
|+8.01%
|30 يوم
|$ -0.0010487575
|-40.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Virgo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
+8.01%
-64.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Virgo, the Maiden 🌾, resonates with the meticulous and practical energy of late summer, from mid-August to mid-September. Known for its precision and organization, Virgo season is perfect for attention to detail and analytical thinking. 📊 Tap into the diligent and thoughtful nature of Virgo!
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