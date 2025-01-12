سعر Viper (VIPER)
سعر Viper (VIPER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.60K. يتم تحديث سعر VIPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Viper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.99
- تغيير سعر Viper خلال اليوم هو -4.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 499.70M
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خلال اليوم، كان سعر Viper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Viper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Viper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Viper مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.21%
|30 يوم
|$ 0
|-42.74%
|60 يوم
|$ 0
|-64.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Viper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
-4.21%
-15.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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