سعر Vimen by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع Vimen by Virtuals (VIM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VIM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VIM.

يحتل Vimen by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 101,968، مع عرض متداول قدره 999.81M VIM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VIM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00310709، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VIM بمقدار -0.37% خلال الساعة الماضية و-25.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 466.28.

معلومات سوق Vimen by Virtuals (VIM)

القيمة السوقية $ 101.97K$ 101.97K $ 101.97K الحجم (24 ساعة) $ 466.28$ 466.28 $ 466.28 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101.97K$ 101.97K $ 101.97K إمداد دورة التداول 999.81M 999.81M 999.81M إجمالي العرض 999,805,000.0 999,805,000.0 999,805,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vimen by Virtuals هي $ 101.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 466.28. العرض المتداول لـ VIM يبلغ 999.81M، مع إجمالي عرض 999805000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.97K.