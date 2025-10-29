معلومات سعر VIBE AI (VIBE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00024476 $ 0.00024476 $ 0.00024476 24 ساعة منخفض $ 0.00034499 $ 0.00034499 $ 0.00034499 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00024476$ 0.00024476 $ 0.00024476 24 ساعة مرتفع $ 0.00034499$ 0.00034499 $ 0.00034499 عالية طوال الوقت $ 0.00067476$ 0.00067476 $ 0.00067476 أدنى سعر $ 0.00005169$ 0.00005169 $ 0.00005169 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +29.48% تغير السعر (7 أيام) +68.29% تغير السعر (7 أيام) +68.29%

سعر VIBE AI (VIBE) في الوقت الحقيقي هو $0.00031693. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VIBE بين أدنى سعر $ 0.00024476 وأعلى سعر $ 0.00034499، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVIBE على الإطلاق هو $ 0.00067476، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005169.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VIBE -0.02% على مدار الساعة الماضية، +29.48% على مدار 24 ساعة، و +68.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VIBE AI (VIBE)

القيمة السوقية $ 284.06K$ 284.06K $ 284.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 316.93K$ 316.93K $ 316.93K إمداد دورة التداول 896.28M 896.28M 896.28M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VIBE AI هي $ 284.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VIBE يبلغ 896.28M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 316.93K.